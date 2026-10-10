News VIDEO MN - Il Milan in partenza per Reggio Emilia: c'è Estupinan

Il Milan è partito in questi minuti da Casa Milan, in pullman, verso Reggio Emilia dove domani affronterà il Sassuolo: il video

In questi minuti, dalla sede di Casa Milan, il gruppo squadra rossonero è in partenza alla volta di Reggio Emilia: domani alle ore 18 il Diavolo affronta il Sassuolo in occasione della sesta giornata del campionato di Serie A Enilive, la prima la rientro dalla lunga sosta delle Nazionali. Come previsto e raccontato in questi giorni, tra i convocati c'è anche l'esterno sudamericano Pervis Estupinan nonostante il problema al ginocchio accusato con l'Ecuador che gli ha fatto saltare l'uiltima amichevole.

Non c'è invece, sempre come previsto, Alexis Saelemaekers che, purtroppo per lui e per Amorim, ne avrà per diverso tempo a causa della sua caviglia. Di seguito il video dell'arrivo dei giocatori al pullman davanti a Casa Milan e della partenza verso Reggio: