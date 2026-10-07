News VIDEO MN - Pavlovic e la battuta su Amorim: "Magari mi mette in attacco"

Presente alla 31esima edizione del Premio Gentleman Fair Play 2025/2026, il difensore della Serbia e del Milan Strahinja Pavlović è stato premiato poco fa sul palco della Scuola Militare Teuliè di Milano. Il motivo? Il meraviglioso gol contro il Torino, l'anno scorso a San Siro votato come il più bello messo a segno dal Milan nella passata stagione. Questo un estratto delle sue parole sul palco riprese dalla Redazione di MilanNews.it:

IL FEELING CON AMORIM E LA BATTUTA SUL RUOLO

"Con mister Amorim c''è un un bel rapporto, dopo il gol l'anno scorso contro il Torino e l'ultimo assist per Pulisic forse dovrei dirgli di mettermi più in avanti (ride.ndr). Ho visto che ha segnato con il Portogallo nelle ultime partite giocate in Nations League. Spero possa segnare tanto anche con la maglia del Milan".