VIDEO MN - "Scudetto e Coppa Italia? Bisogna crederci!": così i milanisti post Milan-Lazio

Dopo la bellissima e convincente vittoria contro la Lazio per 4-0, il Milan si è regalato due infuocati derby validi per le semifinali di Coppa Italia, successivi al clamoroso successo di sabato scorso in campionato e contemporanei alla lotta Scudetto, sempre contro i nerazzurri.

E i tifosi sono carichissimi...! Li abbiamo ascoltati nel post Milan-Lazio all'uscita da San Siro, nelle interviste raccolte da Antonello Gioia. Guardale nel video seguente!