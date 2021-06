VIDEO MN - Suma: "Al Milan i prestiti funzionano"

L'editorialista di MilanNews.it, Mauro Suma, ha fatto il punto sui giocatori in prestito al Milan in relazione all'ambiente di Milanello: "Spesso il Milan viene posto in relazione a trattative più o meno ufficiali o ufficiose per i prestiti: si fanno i nomi di Diaz, Dalot, Junior Firpo. Non è un caso che il Milan sia associato ai prestiti perché il Milan è un club sano dal punto di vista della gestione, dal punto di vista tattico, della guida tecnica; c'è un bel gruppo a Milanello e si riesce a fare in modo che i propri giocatori in prestito siano equiparati ai giocatori di proprietà. L'allenatore valorizza tutti senza differenze e tutti i giocatori si sentono integrati nel progetto dalla prima all'ultima giornata. Brahim a Bergamo festeggiava come Kjaer e Dalot era entusiasata come Theo: tutti eranno felici per aver centrato l'obiettivo. Prestiti o non prestiti tutti sullo stesso piano, tutti coinvolti dentro l'annata della squadra, tutti i prestiti hanno dato il massimo fino all'ultima giornata, vedi Dalot e Brahim Diaz. I prestiti non sempre riescono ad avere successo; spesso vengono abbinati a situazioni di flop, in cui l'ambiente non riesce a fidarsi del tutto del giocatore; invece l'osmosi a Milanello è totale. Questo è un buon di partenza sia per questo mercato che per la sostanza che avrà la prossima stagione". Segui Mauro Suma su MilanNews.it e sul sito derbyderyderby.it.