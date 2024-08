VIDEO MN - Tammy Abraham è atterrato a Milano: ha ufficialmente via la sua avventura in rossonero

Dopo l'accordo raggiunto nella notte, Tammy Abraham ha questa mattina preso il primo aereo in direzione Milano per iniziare la sua nuova avventura al Milan. L'attaccante inglese è sbarcato proprio in questi istanti a Milano all'aeroporto di Linate, dal quale partirà per dirigersi presso la clinica La Madonnina per fargli svolgere il consueto iter di visite mediche, per poi passare all'idoneità sportiva ed alla firma sul contratto che lo legherà al Milan fino alla fine della stagione.

Abraham, reduce da 3 stagioni in Serie A, è stato prelevato dalla Roma con la formula del prestito secco, operazione nella quale è rientrato anche Alexis Saelemaekers.