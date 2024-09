VIDEO MN - Tammy Abraham incontra i tifosi rossoneri al Flagship Store di Via Dante a Milano

Dopo la conferenza stampa di presentazione a Casa Milan, Tammy Abraham è arrivato poco fa al Flagship Store di Via Dante a Milano per incontrare i tifosi rossoneri. L'attaccante inglese, arrivato in prestito dalla Roma, ha già esordito con la maglia del Diavolo nel 2-2 in casa della Lazio, fornendo anche un assist per la rete di Leao.

Queste le sue parole sull'arrivo al Milan: "Sono cresciuto con il Milan. La reputo una squadra eccellente. Mi si chiede spesso come voglio giocare. Sono sempre pronto ad affrontare nuove sfide. Spero di avere buoni risultati, di avere un impatto positivo, siamo con il vento in poppa. Quali emozioni ho provato? Quando ho visto il Milan interessato a me non ho fatto altro che aspettare, dicendomi mille e mille volte che era il posto in cui volessi essere".