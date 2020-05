VIDEO - Valentina Giacinti non trattiene le lacrime per i suoi nonni

Valentina Giacinti, intervistata da Sky Sport, si è commossa al video-messaggio della nonna Valeria: "Sono sensibile su questo argomento. Il nonno mi manca, mi manca la predica che mi faceva la domenica dopo le partite. Se n’è andato il giorno della mia prima partita col Milan contro il Bari, per me è diventato un appuntamento particolare perché quando li incontro ne faccio sempre 3-4. I suoi insegnamenti non li dimenticherò mai. Mia nonna parla con me anche se non sono lì con lei, si mette a parlare con la mia figurina perché ultimamente non ci siamo viste (ride, ndr). È bello avere i nonni, ora ne ho solo una ma li porto tutti nel cuore, soprattutto i loro insegnamenti".