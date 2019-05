VIDEO - Zaccheroni: "Gattuso ora non è un top, ma può diventarlo"

Alberto Zaccheroni, ex allenatore del Milan, ha parlato di Gennaro Gattuso: "Nessuno nasce imparato e lui ha maturato delle esperienze importanti negli anni precedenti. Non voglio dire che oggi sia un top allenatore, ma voglio dire che l'allenatore lo può fare, perchè vedo che di anno in anno migliora e che incide sempre di più sulla squadra. Come tutti gli allenatori, ha bisogno di fare esperienza. Gli allenatori crescono insieme ai giocatori. Nessuno nasce top player, diventano grandi o buoni giocatori maturando delle esperienze. Il percorso di Rino è questo, ha maturato delle esperienze. Poi, dipende dagli obiettivi del Milan, se sono immediati o meno. Sicuramente l'anno prossimo è in grado di fare meglio. Parlando con lui l'ho sentito determinato, gli piace ed è convinto di poterlo fare. Io vedendolo oggi e vedendo i progressi che ha fatto, penso che un giorno possa diventare un allenatore importante".