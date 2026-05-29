Vierchowod: "Per me l'allenatore ideale per il Milan sarebbe Guardiola"

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Pietro Vierchowod, ex giocatore rossonero, indica Pep Guardiola come allenatore ideale per il Milan in questa fase di rivoluzione totale

Ieri, a margine dell'evento di lancio di Legends, spin-off del podcast Derbyssimo che viene condotto da Stefano Fisico e dall'ex milanista Stefano Eranio, alcuni ex rossoneri hanno parlato della rivoluzione totale in casa Milan. Tra questi anche Pietro Vierchowod che nel commentare l'amaro finale di stagione del Milan ha suggerito anche un nome altisonante per la panchina e, probabilmente, molto difficile da raggiungere: quello di Pep Guardiola.

PER IL MILAN L'IDEALE È GUARDIOLA

Nelle parole rilasciate ieri e riportate questa mattina da Tuttosport, Vierchowod parla così dell'allenatore del Milan: "Se le aspettative non vengono rispettate, è giusto cambiare tutto. Servono ora giocatori importanti, che sappiano affrontare le pressioni di essere da Milan. È inutile andare su certi nomi se non hanno tali caratteristiche. Maldini aveva fatto benissimo, che poi la società non lo voglia è un altro discorso. Serve a prescindere qualcuno esperto, che capisca di calcio. Per me l'allenatore ideale per il Milan sarebbe Guardiola"