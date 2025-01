Vieri: "Ci sono tanti problemi, ci vuole tempo, ma a livello caratteriale Conceiçao darà tanto al Milan"

A margine della presentazione del nuovo album Panini, l'ex calciatore Christian Vieri è intervenuto ai microfoni dei media presenti per parlare di alcuni dei temi più caldi legati alla Serie A.

Qual è il suo parere sulla lotta Scudetto?

"Inter e Napoli sono quelle che a oggi sembrano più pronte. La Juve sta pareggiando tantissimo, il Milan sta facendo un po' di fatica. Loro due, insieme all'Atalanta, lotteranno per il titolo".

Si è dato una spiegazione a proposito dei tanti pareggi della Juventus?

"No. È un momento un po' così, mancano un po' di giocatori, non stanno facendo come ci aspettavamo, questo bisogna dirlo. Sono troppi pareggi per una squadra come la Juventus. Fabregas ha detto che la Serie A è molto difficile, ha ragione... Se lo dice lui che ha giocato in Spagna e in Inghilterra. È difficile battere tutti".

Conceicao ha lasciato il segno nel Milan.

"Sì, a Riyad ha fatto due vittorie incredibili. Era sotto entrambe le gare, questo ti dà a livello morale qualcosa di importante. Ci sono tanti problemi, ci vuole tempo, ma a livello caratteriale darà loro tanto".