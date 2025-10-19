Vieri: "Gli infortuni ci sono per tutti. Oggi Leao deve portare il Milan alla vittoria"
Christian Vieri, attaccante di lungo corso con una parentesi anche in rossonero, ha parlato negli studi di DAZN nel pre partita di Milan-Fiorentina, posticipo domenicale del settimo turno di Serie A Enilive. Le sue parole sull'emergenza in casa rossonera: "Assenze Milan? Rientra Leao dall’inizio, gli infortuni ci sono per tutti quanti. Il Milan sentirà più la mancanza di Rabiot. Leao stasera deve dimostrare il suo valore, fare gol e portare il Milan alla vittoria"a.
Di seguito si riportano le formazioni ufficiali:
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Saelemaekers, Leao. A disp.: P. Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Sala, Gimenez, Balentien. All. Massimiliano Allegri
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongraci, Pablo Marì, Ranieri; Dodò, Fagioli, Nicolussi Caviglia, Mandragora, Gosens; Fazzini, Kean. A disp.: Martinelli, Lezzerini, Comuzzo, Viti, Kouadio, Parisi, Ndour, Gudmundsson, Sohm, Sabiri, Fortini, Piccoli, Dzeko. All. Stefano Pioli
