Vieri: "Leao? Per me fa sempre troppo poco per quanto è forte"
Oggi alle 20:39News
di Manuel Del Vecchio

Stasera ventunesimo derby in rossonero per Rafa Leao, che per la prima volta in Serie A quest’anno gioca al fianco di Pulisic. Bobo Vieri, nel pre partita di DAZN, ne parla così:

“Per me fa sempre troppo poco per quanto è forte. Dirgli cosa fare e dove andare è difficile, farà quello che vuole lui. Pulisic invece è quello che segue i dettami di Allegri”.