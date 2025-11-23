Vieri: "Leao? Per me fa sempre troppo poco per quanto è forte"
Stasera ventunesimo derby in rossonero per Rafa Leao, che per la prima volta in Serie A quest’anno gioca al fianco di Pulisic. Bobo Vieri, nel pre partita di DAZN, ne parla così:
“Per me fa sempre troppo poco per quanto è forte. Dirgli cosa fare e dove andare è difficile, farà quello che vuole lui. Pulisic invece è quello che segue i dettami di Allegri”.
