Vigilia di Atalanta-Milan: rifinitura pomeridiana a Milanello per i rossoneri

vedi letture

Dopo la seduta di ieri, nella quale la squadra ha svolto un inizio in palestra per l'attivazione muscolare prima di uscire sul campo centrale dove il gruppo ha proseguito il riscaldamento svolgendo lavoro aerobico e alcuni torelli a tema. L'allenamento è avanzato con la squadra impegnata in una serie di esercitazioni tecniche che hanno preceduto la parte tattica prevista per la sessione odierna, chiusa con la consueta partitella su campo ridotto.il Milan tornerà ad allenarsi oggi a Milanello per la rifinitura.

Come riporta il sito ufficiale del club di via Aldo Rossi, il programma della squadra rossonera per oggi prevede una seduta di allenamento al pomeriggio per continuare la preparazione alla prossima sfida di campionato di domani contro l'Atalanta. La gara contro i bergamaschi, reduci dalla pesante sconfitta contro il Torino per 3-0, si giocherà sabato alle 18 a Bergamo.