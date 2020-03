Villas-Boas: "L'Italia un esempio, giusto rinviare Strasburgo-PSG"

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Marsiglia, André Villas-Boas torna sull'emergenza Coronavirus e sul rinvio di Strasburgo-PSG: "L'ho già detto nella scorsa conferenza stampa. Non si può giocare con la propria salute. Per me è stata una decisione giusta (rinviare Strasburgo-PSG, ndr) perché credo che la salute venga prima di tutto. Chiaramente io non sono un esperto, ma questa situazione non è da sottovalutare. Credo che l'Italia in questo sia un esempio. Se chiudi il Louvre per 5mila persone allora devi chiudere anche gli stadi".