Vinicius si emoziona in conferenza stampa al Bernabeu prima di Spagna-Brasile

Grande emozione per Vinicius Jr in conferenza stampa. L'attaccante del Real Madrid, intervenuto dal ritiro della Nazionale brasiliana per presentare l'amichevole con la Spagna di domani nel suo Santiago Bernabéu, ha preso la parola dinanzi ai giornalisti venendo interpellato anche sui tanti episodi che l'hanno visto vittima di razzismo negli stadi spagnoli:

"Mi dispiace, io voglio solo giocare a calcio e fare del mio meglio per il mio club, oltre che per la mia famiglia. Non vorrei mai vedere i neri soffrire. Non ho comunque mai pensato di andarmene dalla Spagna, perché sarebbe come dare ai razzisti proprio ciò che vogliono. Non lascerò il miglior club del mondo. Continuerò a essere forte perché il presidente Florentino Pérez e il Real Madrid mi danno il loro appoggio".