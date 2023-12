Violenza verbale verso Leone, il figlio di Fedez e Chiara Ferragni, e Theo Hernandez: il rapper denuncia

Un accompagnatore speciale per Theo", e tanto è bastato a far scatenare la bufera social e l'odio dei cosiddetti haters. Dopo Milan-Frosinone di sabato sera (gara terminata 3-1 in favore dei rossoneri) la Lega Serie A, attraverso il proprio profilo X, ha postato quelle parole, facendo riferimento al fatto che il vicecapitano rossonero Theo Hernandez fosse accompagnato in campo da Leone Lucia Ferragni, figlio dell'influencer e imprenditrice Chiara Ferragni e del rapper Fedez. Un post che, come detto, ha scatenato non solo polemiche ma anche violenza verbale verso il bambino, visto che in rete sono circolate foto del piccolo con il calciatore e la scritta “Avete solo un proiettile, chi colpite?”.

Ecco quindi che Fedez è intervenuto su Instagram, dicendo “Nel momento in cui toccate i miei figli, avete un problema”, aggiungendo poi che avrebbe scoperto chi si nascondesse dietro i profili che hanno minacciato il figlio, per intraprendere poi azioni legali.