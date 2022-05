Virdis sul Milan: "Ibra lo terrei, ma vista l'età credo si debba cercare anche un altro attaccante"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Un uomo simbolo del Milan? Ce ne sono tanti. In difesa per esempio Kalulu e Tomori dopo l'infortunio di Kjaer sono cresciuti tanto, lo stesso Hernandez a sinistra ma se devo fare un nome dico Leao. Ha dei numeri, se mantiene la testa con equilibrio è la sorpresa dell'anno. Poi in mezzo al campo dico Tonali, che dopo il primo anno sembrava perso". Lo ha detto Pietro Paolo Virdis, ex attaccante del Milan, intervenuto a Radio Anch'Io Sport. "Ibra? Io lo terrei sempre, per la sua personalità. La crescita di questo gruppo credo sia anche merito suo", ha aggiunto. "Certo, vista l'età sua e di Giroud credo si debba iniziare a cercare un altro centravanti", ha concluso Virdis.