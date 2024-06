Viscidi critica: "Formiamo troppo i ragazzi dal punto di vista tattico e non tecnico"

Il Milan entro oggi dovrà presentare la domanda di iscrizione ufficiale per l'under 23 al campionato di Serie C. Dopo la Juventus e l'Atalanta, anche i rossoneri avranno la loro seconda squadra grazie alla quale poter far crescere i giovani calciatori rossoneri in un campionato professionistico all'interno di un ambiente protetto e senza un salto troppo grande tra Primavera e prima squadra. Delle seconde squadre e della formazione dei giovani ha parlato Maurizio Viscidi, coordinatore delle Nazionali giovanili in Federazione, ai microfoni di Radio Anch'io Sport.

Le parole di Viscidi sul lavoro nei settori giovanili italiani: "Ma abbiamo delle colpe anche noi che lavoriamo nei settori giovanili perché formiamo troppo i ragazzi dal punto di vista tattico e non sotto l’aspetto tecnico: si allenano come dei grandi ma non fanno la differenza e quindi l’allenatore mette il giocatore esperto anziché il giovane".