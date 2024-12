Visnadi: "Leao è il migliore del Milan da anni, non lo era con Fonseca. Le panchine non hanno aiutato"

Il noto giornalista Gianni Visnadi è intervenuto ai microfoni di Sky per parlare dei problemi del Milan:

Quali sono le colpe di Fonseca?

"Arrivare a Natale e non aver capito come gioca il Milan è una colpa. Arrivare a Natale e giocare una partita importante con i 2007 e i 2008 può raccogliere consenso, ma è un fallimento. Contro il Genoa doveva giocare Theo Hernandez, non Jimenez. Non doveva esserci Liberali. Perché il Milan forte è quello. Jimenez è bravo e penso possa giocare a destra, facendolo meglio di chi gioca normalmente a destra, nonostante sia stato pagato tanti soldi (Emerson Royal, ndr). Abbiamo scoperto che il Milan ha un direttore sportivo quando l'hanno esonerato. Che però non opera sul mercato, evidentemente. E tornando alle responsabilità di Fonseca: il gioco, prima di tutto. Prendiamo Leao: ci sta piacendo. Il pensiero comune è: 'L'ha messo in panchina e ha capito'. No, è stato un errore lasciare Leao 3-4 volte in panchina. Leao è da 4 anni il miglior giocatore del Milan, è stato decisivo nello scudetto, è l'unico che va sempre in doppia cifra come gol e come assist. Se pensiamo che a Leao siano servite quelle panchine siamo fuori strada: Leao è il miglior giocatore del Milan da anni, non lo era con Fonseca. Quindi il problema erano le partite con Fonseca. E lo stesso si può dire per Theo Hernandez".