Viviani: "Milan, la strada è quella giusta. I rossoneri sono riusciti a ripartire da un pagina zero"

Intervenuto sul canale Twitch del Milan, l'ex rossonero Fabio Viviani ha parlato così del Milan di Stefano Pioli: "Fino a poco tempo fa le squadre non avevano tempo da perdere. La grande forza del Milan, forse anche data dai problemi economici, arriva perché i rossoneri sono riusciti a partire da una pagina zero. E il lockdown è stata una grande opportunità per il Milan, che ora si guarda attorno e cerca i giovani. Io credo che la strada sia quella giusta, anche perché all'esterno fanno così da secoli. Il Milan ha tracciato una strada importante, da innovatore, come aveva fatto negli anni '80".