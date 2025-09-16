Vlahovic: "Non è stato un periodo facile, si parlava e si scriveva tutti i giorni di tante cose che non erano neanche vicine alla verità per il 99%"

Nel post partita di Juventus-Borussia Dortmund 4-4, il centravanti bianconero Dusan Vlahovic, oggi doppietta e assist per lui, a Sky Sport ha parlato anche delle tante voci di mercato che si sono rincorse durante l'estate, con il serbo che è stato accostato con forza soprattutto al Milan. Queste le sue parole:

Fabio Capello gli chiede: "Dusan, dopo le polemiche di quest'estate vedo che hai tanta voglia e tanta rabbia. C'è qualcosa dentro che vuoi tirare fuori?"

Risponde Vlahovic: "Mister buonasera, rabbia no, ma non è stato un periodo facile per me, si parlava e si scriveva tutti i giorni tante cose che, posso dirlo adesso, non erano neanche vicine alla verità per il 99%. È normale che una persona questo possa disturbarla, però io ho trovato un po' di forza in queste cose. Ogni giorno devi dimostrare qualcosa e devi avere sempre fame. Io non sono mai abbastanza contento, stasera ho fatto due gol e un assist ma volevo fare il terzo gol. Ho sempre aspettative alte. Gioco in una squadra meravigliosa, in uno dei club più importanti di sempre, non mi posso lamentare.

Io faccio il mio lavoro il mio lavoro e il mio lavoro è mettermi a disposizione, allenarmi al massimo e fare gol. Se non fai gol è normale che vieni criticato. Quando ero più giovane la cosa mi turbava di più, come è normale che sia, ma ora sto trovando equilibrio e penso di essere migliorato. Credo di avere ancora tantissimi margini di miglioramento e devo continuare a mettermi a disposizione e allenarmi più di tutti"