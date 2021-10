Vocalelli sulla Gazzetta: "Napoli e Milan in vetta, saranno decisivi i dettagli e il calendario"

Sulle pagine odierne della Gazzetta dello Sport, Alessandro Vocelelli ha parlato così del Milan di Stefano Pioli: "Il Milan, dopo dieci giornate, ha già dato indicazioni illuminanti. Più elettrico il Napoli, nei sospiri dei suoi assi; più avvolgente il Milan, nella dolce arroganza dei suoi ragazzi. Di sicuro un duello - e vedremo chi saprà inserirsi - che è destinato a durare. E costringe Spalletti e Pioli a guardarsi di continuo allo specchio, rincorrendo impegni, emozioni e speranze. E in cui si gioca sui particolari e su un calendario che, di volta in volta, richiama l’attenzione da una parte e dall’altra. Adesso tocca ai rossoneri, che nelle prossime due giornate dovranno vedersela contro Roma e Inter, per chiudere il loro cammino pieno di scontri diretti. Perché, ed è bene ricordarlo, Pioli ha già affrontato Lazio, Atalanta e Juve. Poi ai rossoneri resterà solo il faccia a faccia con il Napoli del 19 dicembre. Ma c’è tempo, per questo. Perché il calcio è oggi. E oggi si può dire che Napoli e Milan fanno a gara nel rincorrersi. Non solo in classifica, ma nella voglia di essere protagonisti. Con la spensieratezza di chi - ed è il complimento più grande - non trascura neppure un dettaglio".