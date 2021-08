Johann Vogel, allenatore della nazionale svizzera Under 17, ha rilasciato un'intervista al Corriere del Ticino, ricordando anche la sua esperienza al Milan: "Sognavo di diventare un calciatore del Milan ed è successo. Da allenatore non ho ancora un obiettivo chiaro. Sento che prima o poi arriverà un'occasione ma non so tra quanto tempo".