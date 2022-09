Vranckx sull'esordio in maglia rossonera: "Sono entrato con la mentalità di correre quanto c'era da correre per aiutare i miei compagni"

MilanNews.it

Intervenuto in conferenza stampa, Aster Vranckx ha parlato così dell'esordio di ieri con la Sampdoria: "Le sensazioni e le emozioni per l'esordio di ieri contro la Sampdoria: "Sono stati minuti difficili, eravamo in 10. Sono entrato con la mentalità di correre quanto c'era da correre per aiutare i miei compagni. Ho dato del mio meglio, è stata una grande emozione".