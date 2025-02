Walker a DAZN: "Spero di essere un esempio per i più giovani. Oggi è diverso rispetto alle partite contro Inter e Roma"

Kyle Walker, anche oggi titolare, ha parlato a DAZN nel pre partita di Empoli-Milan. Le sue dichiarazioni:

Che sensazioni hai prima di questa partita? “La mia prima trasferta in campionato per questo grande club. Veniamo dalla vittoria in Coppa, questa è una partita complessa e differente”.

Cosa ci dici di questo tuo primo periodo al Milan? “Sono contento di essere qua, sono felice di giocare. Ho giocato contro Inter e Roma, oggi sarà un test differente. Cercherò di dare il massimo”.

Sulla sua leadership: “È importante. Ero il capitano del Manchester City. Spero che i più giovani mi vedano come un leader, provo ad essere d’esempio per tutti”.