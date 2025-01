Walker e la scelta del numero 32: "Per David Beckham. Ho visto che era libero e l'ho preso"

Kyle Walker ha rilasciato queste parole ai microfoni di Milan TV:

Sul numero 32: "Per Davide Beckahm, è un'icona per me. Ho visto che era libero e l'ho preso. Poi contiene il numero che ho avuto spesso nella mia carriera, cioè il 2".

Sull'essere un nuovo giocatore del Milan: "E' qualcosa di grandioso, da ragazzino ho sempre seguito il Milan e ora indossare questi colori mi rende orgoglioso e mi auguro che sia una seconda metà d stagione positiva".

Sui rossoneri o ex rossoneri con cui ha parlato prima di venire al Milan: "Ho parlato con Abraham, gli ho chiesto com'è la città e com'è giocare per il Milan. Da fuori hai la percezione che è un grande club dove hanno giocato grandi giocatori come Kakà, Ronaldinho, Beckham, Maldini, sono tutti calciator a cui mi sono ispirato. Ora sono qui pure io. Abraham mi ha detto che dovevo venire qui e questo ha contribuito alla mia decisione".

Sull'arrivo al Milan: "Sono nato il 28 maggio, cioè lo stesso giorno in cui il Milan ha vinto la Champions League a Manchester? Speriamo ci siano altre finali e di scrivere ancora la storia".

Sui tifosi del Milan: "Sono incredibili. Hanno una grande passione. Qui si vive per il calcio, è stato uno dei motivi principali per cui ho deciso di venire qui. Ho voglia di sentire tutta la loro passione. Per loro cantare i cori e tifare significa davvero tutto. Devono continuare perchè ci serve la loro spinta".