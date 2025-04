Walker tra il riscatto del Milan e il ritorno al City: "Vedremo cosa succederà"

Intervenuto al suo podcast "The Kyle Walker Podcast”, Kyle Walker ha parlato così del suo futuro come riporta il Mirror: "Dopo che ho detto addio, Guardiola si è alzato e ha pronunciato un discorso davvero carino, dicendomi grazie per tutto. Ma non è finita. Sono al Milan in prestito. Devo tenere in considerazione il fatto che potrei anche tornare al City. Ovviamente le parti devono raggiungere un accordo alla fine della stagione, il capitolo non è completamente chiuso, ma vedremo cosa succede".

Walker ha parlato anche della nazionale inglese con cui punta a raggiungere il traguardo della 100 presenze (al momento è a quota 95). Ecco le dichiarazioni del difensore rossonero: "E' stato un grande sollievo quando Thomas Tuchel (ct dell'Inghilterra, ndr) mi ha chiamato e abbiamo parlato.

Ho parlato con lui anche del passaggio al Milan e gli ho detto: 'Voglio restare in Europa perché voglio continuare a rappresentare il mio Paese e arrivare alle cento presenze'. Voglio solo poter dire di aver rappresentato il mio Paese 100 volte".