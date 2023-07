Wanda Nara si sfoga sui social: "Voglio raccontarvi cos'è successo"

vedi letture

Wanda Nara, moglie e agente dell'attaccante Mauro Icardi, ha pubblicato un lungo post su Instagram dopo che le voci degli scorsi giorni provenienti dall'Argentina la vorrebbero malata di leucemia: "Eccomi qui, dopo alcuni giorni che mi servivano per me voglio raccontarvi un po' cos'è successo. Mercoledì ho deciso di fare analisi di routine, come sempre ogni volta che viaggia o una volta l'anno. C'erano valori negativi ed è stata presa la decisione del ricovero, così da integrare altri controlli. Giovedì ho lasciato la clinica e sono andata in uno studio specializzato, dove fare esami che mi dessero ancora più informazioni rispetto ai primi".

Prosegue quindi Nara: "Come ogni mamma, ho provato a nascondere le mie paure e le angosce di fronte ai miei figli, soprattutto senza una diagnosi accurata. Purtroppo venerdì lo hanno saputo da un giornalista, quando ancora neanche io conoscevo i risultati. La medicina non è esatta e in quel momento non erano trascorse neanche 24 ore dai primi controlli. Non avrei fatto un'eccezione, i miei figli avrebbero saputo tutto da me, ma avrei deciso di dirlo loro avendo più esami in mano e soprattutto con i miei tempi. Ringrazio la mia famiglia, gli amici e tutti voi per avermi dimostrato amore. Sono già a casa in attesa di ulteriori controlli, seguendo le indicazioni dei professionisti che mi accompagnano. Terrò tutto nella mia privacy, soprattutto perché voglio proteggere i miei figli".