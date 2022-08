West Ham, Moyes: "Fatta un'offerta per Paquetà. Spero che ci aiuti a migliorare"

MilanNews.it

David Moyes, allenatore del West Ham, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Viborg, facendo il punto anche sul possibile acquisto di Lucas Paqueta dal Lione: "Stiamo solo cercando di trovare qualcuno che possa completare ciò che abbiamo. Vogliamo aggiungere valore alla rosa e abbiamo cercato di farlo in molti ruoli. Per Paqueta abbiamo fatto un'offerta... Può giocare da 10, da 8 o come falso 9. Penso che il suo pedigree sia davvero buono. Non sempre garantisce che funzioni, ma spero che aiuti a migliorare".

Il Milan guarda interessato all'evolversi della trattativa perché detentore di una percentuale del 15% sulla rivendita del calciatore brasiliano.