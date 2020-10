West Ham su Benrahma: offerti più di 20 milioni per il centrocampista seguito dal Milan

In Inghilterra c'è ancora tempo fino al 16 ottobre per completare trattative in ambito nazionale, tra club di Premier League e della EFL. Il West Ham sta andando a caccia del centrocampista Said Benrahma, di proprietà del Brentford e accostato anche al Milan nelle scorse settimane di calciomercato: secondo quanto riportato da 90min.com, nella mattinata di ieri la società londinese ha formulato una proposta ufficiale da 20 milioni di euro circa più bonus.