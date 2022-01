WhoScored - La top 11 del mese in Serie A: c'è un rossonero

WhoScored, portale calcistico specializzato in numeri e statistiche, ha pubblicato la miglior formazione del mese di settembre, secondo i loro dati, del campionato di Serie A. In questo best XI c'è anche un rossonero: è Rafael Leao, che ha partecipato ai gol contro Roma, Venezia e Spezia.

🇮🇹 Serie A Team of the Month for January pic.twitter.com/5cKsf5qEwj — WhoScored.com (@WhoScored) January 27, 2022