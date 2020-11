Whoscored - La top 11 delle prime tre giornate di Europa League: presente Dalot

Whoscored, sito specializzato nelle statistiche legate al mondo dello sport, ha pubblicato la top 11 dell'Europa League sin qui. Nella formazione con i migliori giocatori della competizione sino as ora, è presente Diogo Dalot per il Milan. Negli 11 titolari, in particolari, presenti Pau Lopez, Kumbulla, Fofana, Laxalt, Kubo, Yazici, Maddison, Pepe, Iheanacho e Dabbur.