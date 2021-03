Winter (Times Sport): "Oggi Kessie migliore in campo, facile capire perché in Premier siano interessati al centrocampista"

Il giornalista inglese Henry Winter, caporedattore del Times Sport, commenta così su Twitter il match fra Manchester United e Milan di questo pomeriggio terminato 1-1: "Franck Kessie miglior giocatore in campo. Ha iniziato in mediana, ha spinto in avanti, influente in entrambe le fasi, molto calmo sotto pressione, passaggi intelligenti, avrebbe anche fatto gol se non fosse stato per il VAR. Facile capire perché vari club di Premier League siano interessati al ventiquattrenne".