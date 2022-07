Wolfsberger-Milan, gli assenti: Giroud, Kjaer e Pobega si aggiungono ad Origi

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

È stata appena resa nota la formazione del Milan per l'amichevole delle 19 contro gli austriaci del Wolfsberger. Non figurano in distinta Divock Origi (infortunato), Simon Kjaer (che sta seguendo uno studiato programma di rientro in campo), Olivier Giroud (ieri ha svolto lavoro personalizzato), Tommaso Pobega e Daniel Maldini, che è da considerarsi ormai un nuovo calciatore dello Spezia.