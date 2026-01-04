Zaccagni contro gli arbitri: "Non capisco come vengono applicate certe regole"

Nel corso della conferenza stampa post partita di Lazio-Napoli il capitano dei biancocelesti Mattia Zaccagni ha alimentato l'insoddisfazione di società ed ambiente verso decisioni arbitrali rispondendo così alle domande dei media presenti:

Ha qualcosa da ridire su quanto successo a livello arbitrale oggi?

"Mi ero promesso di non parlare di arbitri, è inutile parlarne ed è difficile gestire queste cose qui in campo. Preferisco non parlarne. Ho una striscia di sangue dalla tibia alla caviglia, non so cosa devo fare per far ammonire un avversario mentre con McTominay è un ginocchio contro ginocchio".

Ti abbiamo visto particolarmente arrabbiato oggi. In questa situazione che spiegazione vi date di quanto sta succedendo a livello arbitrale?

"Io spiegazioni non me le dò. Chiediamo spiegazioni direttamente agli arbitri e spesso e volentieri non abbiamo delucidazioni su quello che succede. Il fallo da cui nasce il secondo gol di Noslin viene da una spinta plateale. È diventato tutto soggettivo, non capisco come vengono applicate certe regole".