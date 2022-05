Zaccheroni: "Domenica mi aspetto il solito Sassuolo, non aspettiamoci regali"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto in live su Twitch sul canale dell'AC Milan, Alberto Zaccheroni ha espresso il suo pensiero sul Sassuolo di Dionisi, avversario del Milan questa domenica:

Sul Sassuolo di Dionisi: “Mi aspetto un Sassuolo che giochi col solito entusiasmo: non regalerà nulla, non aspettiamoci dei regali. Sul piano tattico non prevedo grandi mutamenti. Non credo ci saranno marcature speciali. Loro sono molto collaudati, io ci sono passato da quel tipo di organizzazione, quando la tua squadra ha acquisito una certa consapevolezza più input dai e meno prestazione fanno. Ci saranno motivazioni differenti, il Milan non deve sprecare energie nervose: ci saranno i soliti accorgimenti da fare legati alla partita. Io al Milan non sono riuscito a fare un passaggio che era quello del non ritiro. Il ritiro brucia energie. Io facevo venerdì l’ultimo allenamento, sabato liberi e ci vediamo domenica. Se ha il gruppo giusto funziona. Io lo proposi a Billy, Paolo e Demetrio (Costacurta, Maldini ed Albertini, ndr). Mi dissero che erano cresciuti a ritrovarsi per la partita il giorno prima, mi dissero di chiedergli qualsiasi cosa ma non di rinunciare al ritiro. All’Inter con Adriano non l’avrei mai fatto di dargli il sabato libero (ride, ndr). Con Paolo, Billy e Demetrio immagino che non ci sarebbero stati problemi”.