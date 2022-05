Zaccheroni: "Milan di giovani e sbarazzini, mi piace. Pioli ha reso il Milan imprevedibile"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Alberto Zaccheroni, allenatore del sedicesimo scudetto del Milan, ha parlato della squadra di Pioli sulle colonne della Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Lo Zac si è espresso così: "La squadra è cresciuta in maniera esponenziale e ha letteralmente trascinato i tifosi, creando un entusiasmo spettacolare. San Siro specialmente in queste ultime settimane aveva una cornice pazzesca. Pioli è stato bravissimo nel rendere il gioco del Milan sempre più imprevedibile, l’ha modificato per esaltare i punti di forza del suo gruppo ed è certamente riuscito nell’intento: è stato a prescindere l’artefice di una stagione bellissima". Zaccheroni ha poi espresso la sua fiducia anche per l'avvenire della formazione rossonera: "Una rosa giovane che ha davanti un futuro importante: con questi giocatori sarà possibile avviare un lungo percorso, una strada che auguro loro possa essere ricca di successi. Sono giovani e sbarazzini, hanno l’atteggiamento giusto, mi piacciono".