Zaccheroni: "Milan, Inter, Juve potranno trarre vantaggio dalla pausa. Fosse in Spalletti..."

Intervistato alla Gazzetta dello Sport, Alberto Zaccheroni ha parlato dei benefici che può portare la pausa nazionali alle inseguitrici del NapolI: "Non c’è dubbio. Milan, Inter, Juve potranno trarne vantaggio. Come ho già detto, fossi in Spalletti non sarei contento dello stop. Di sicuro lui non ci guadagna, perché la sua squadra aveva preso il ritmo giusto".