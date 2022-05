Zaccheroni: "Non sono scaramantico, conta altro: questa squadra ha tanta energia e non è mai tesa"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Alberto Zaccheroni, ospite del canale Twitch dell'AC Milan, ha parlato delle similitudini tra la sua squadra al Milan di Pioli, con dei riferimenti anche alla settimana che ha portato a Perugia nel '99:

Le similitudini con Perugia del '99: che ricordi ha del giovedì prima della partita? “Onestamente non me lo ricordo il giovedì prima di Perugia, (ride, ndr). Fortunatamente quelle situazioni, intendo l’ultima partita decisiva, l’avevo affrontata più volte anche in leghe più basse. Abbiamo cercato solo di non sprecare energie nervose, potevano risultare decisive nel momento in cui durante la gara sorge l’imprevisto, come il gol su rigore del Perugia. Queste squadre si assomigliano, anche se questo Milan è stato protagonista dall’inizio, il mio Milan si è accorto di poter fare qualcosa di importante strada facendo. Qui c’è Ibra, c’è Paolo Maldini che su questo non ha nulla da imparare da nessuno. Io avevo giocatori molto più esperti e che avevano già vinto. Qui a parte Ibra, Giroud e Maignan nessuno ha vinto niente. I miei avevano l’occasione di portare a casa un successo importante, non c’era bisogno di stimolarli ma solo di tranquillizzarli e dirgli di farsi trovare pronti. Così è stato, la squadra è stata tosta in campo”.

Se lo ricorda cosa disse ai giocatori prima della partita? “No, è passato tanto tempo. Sicuramente però non ho usato tante parole. Il problema era di arrivare da una partita all’altra, con il rischio di bruciare energie nervose. Meno parlavo e meglio ero. La macchina era lanciata, non voleva trovarsi di fronte imprevisti. Come questa. Non stiamo a fare gesti scaramantici, sono sempre stato contrario: per me conta solo quello che metti sul campo. Qui ci sono tutti gli ingredienti, questa squadra ha così tanta energia che sembra che abbia cominciato ieri il campionato. Non sono mai tesi. E poi come festeggiano… domenica ero a San Siro, mi è venuta la pelle d’oca. Vale la pena fare calcio solo per vivere emozioni come quelle di domenica.