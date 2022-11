Zaccheroni: "Riattaccare la spina dopo quasi due mesi sarà difficile. Chi andrà al Mondiale.."

Fonte: tuttomercatoweb.com

Alberto Zaccheroni, in partenza per Doha dove guiderà un comitato tecnico della FIFA, ha parlato a Repubblica di chi potrà approfittare della sosta per il Mondiale 2022: "Riattaccare la spina dopo quasi due mesi sarà difficile, perché la carica nervosa non può essere allenata. Invece chi sarà al Mondiale tornerà al top della condizione psicofisica dopo essersi misurato ai più alti livelli di competitività. La fatica sarà irrilevante, perché al massimo si giocheranno sette partite".