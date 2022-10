Zambrotta: "Milan condizionato dagli infortuni. Oggi farei più comodo a Pioli che ad Allegri"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Intervistato da Tuttosport, l'ex laterale rossonero Gianluca Zambrotta ha analizzato così il momento del Milan: "Il Milan in campionato non sta deludendo: non è in testa alla classifica, ok, sta a meno tre da Napoli e Atalanta ma basta un passo falso di quelle che stanno davanti e recupera. A parte l'ultima parentesi in Champions, l'ho visto bene in questo inizio di stagione considerando anche il fatto che ha dovuto fare i conti con diversi infortuni".

A Zambrotta è poi stato chiesto se oggi si schiererebbe nel Milan di Pioli o nella Juve di Allegri. "Se devo guardare il momento attuale delle due squadre penso che dovrei dire Milan: Theo Hernandez è uno che fa la differenza ed era il più in forma, ma è reduce da un infortunio; Calabria è ko, Florenzi è ko... A Pioli potrei fare comodo, mentre oggi sulle fasce la Juve ha meno bisogno", la sua divertita risposta.