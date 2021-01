Zancan: "Ibra non dovrebbe essere nervoso, a Bologna me lo aspetto determinante"

Federico Zancan, intervenuto a Sky Sport 24, ha commentato la diatriba Ibra-Lukaku, concentrandosi sullo svedese: "Non dovrebbe esserci nervosismo per la stagione che sta facendo lui e la squadra. E' il leader, se il Milan è lì davanti lo deve a lui, per questo me lo aspetto molto determinante in una partita cruciale per i rossoneri, dopo due sconfitte tra campionato e coppa".