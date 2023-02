Zaniolo apre alla Turchia, ma non c'è ancora l'intesa tra la Roma e i club interessati

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Resta viva l'idea Turchia per Nicolò Zaniolo. Dopo il mancato trasferimento al Bournemouth e l'esclusione dal progetto tecnico della Roma, il giocatore è entrato nel mirino del Galatasaray, più avanti rispetto al Fenerbahce. Stavolta - sottolinea Sky Sport - Zaniolo ha dato apertura totale al trasferimento in Turchia, ma manca ancora l'intesa tra tutte le parti in causa.