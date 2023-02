Zaniolo, Skriniar e Leao, questioni spinose. CorSera: "I grandi litigi del calcio"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il mercato invernale, per quanto riguarda la Serie A, si è acceso all'improvviso negli ultimi giorni. Non con colpi ad effetto ma, come riporta questa mattina il CorSera, con la difficile gestione di determinati giocatori il cui futuro appare segnato. Tra i nomi più caldi c'è quello di Nicolò Zaniolo, che vivrà i prossimi mesi da separato in casa alla Roma dopo aver sfiorato l'approdo in Premier League. Rimarrà all'Inter fino a giugno Milan Skriniar, che per l'estate si è già accordato col PSG. Una notizia venuta fuori all'improvviso, con i nerazzurri, che si sono opposti alla sua immediata partenza considerando troppo bassa l'offerta dei parigini di 10 milioni. In fase di stallo la trattativa del rinnovo tra Rafael Leao e il Milan, mentre anche in casa Fiorentina c'è tensione dopo la trattativa lampo che poteva portare Sofyan Amrabat al Barcellona.