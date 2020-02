Zapelloni a MTV: "Non si capisce perchè l'arbitro sul rigore non sia andato al Var"

Intervenuto a MilanTv, Umberto Zapelloni, noto giornalista, ha commentata la gara contro la Fiorentina: "Le ultime quattro partite è andato in vantaggio e quattro volte si è fatto recuperare. Anche contro il Torino il Milan ha rischiato. I 3 punti a Firenze avrebbero dato un senso alla classifica. Il Milan ha delle colpe perché quando sei in vantaggio perdere il comando del gioco è grave. Poi ci sono gli errori arbitrali: non si capisce perché sul rigore non sia andato al Var e sul gol di Ibrahimovic c'è stato pochi secondi. Se non l'avesse toccata col braccio, la palla sarebbe rimasta lì.