Zapelloni: "Ibra aiuterà a capire chi è all'altezza del Milan"

Umberto Zapelloni, ex vicedirettore della Gazzetta dello Sport, ha parlato ai microfoni di Milan TV del rendimento dei rossoneri: "Forse molti dei giocatori che sono in rosa non sono giocatori che possono pensare di avere un futuro nel Milan, inteso come grande squadra e grande società. Indossare quella maglia a San Siro per certi giocatori, evidentemente, è troppo pesante. Krunic ieri ha fatto degli errori che con altre maglie non faceva. Ibra può servire per capire su quali giocatori continuare a puntare".