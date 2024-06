Zapelloni non capisce il Milan: "Là fuori era pieno di allenatori italiani: Conte, De Zerbi, Sarri..."

Il Milan sembra aver scelto Paulo Fonseca come prossimo allenatore della prima squadra. Manca ancora l'ufficialità ma le strade dei rossoneri e del tecnico portoghese sono destinate a incrociarsi, probabilmente proprio nel corso di questa settimana. Una scelta che lascia più di uno sconento tra i tifosi del Diavolo e non solo. Anche il giornalista Umberto Zapelloni oggi ha espresso i suoi dubbi in un articolo pubblicato su Il Foglio che non solo critica la scelta di Fonseca in sè ma soprattutto quella di essere andati solo su profili stranieri.

Un estratto dell'articolo di Zapelloni: "Non è chiaro perché il Milan voglia parlare a tutti i costi straniero quando là fuori era pieno di allenatori italiani con una grande storia (Antonio Conte), di ottima prospettiva (Roberto De Zerbi) o dalle qualità indiscusse (Maurizio Sarri). O almeno di allenatori stranieri ma di scuola italiana come Thiago Motta scelto dalla Juventus. La strana coppia Furlani-Ibrahimovic ha tirato dritto per la sua strada verso la scelta straniera senza quel guizzo di originalità che aveva fatto la fortuna della coppia Berlusconi-Galliani".