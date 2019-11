Zapelloni su Dybala-Romagnoli: "Gli errori gravi sono quelli in attacco"

Umberto Zapelloni, ex vice direttore della Gazzetta, ha parlato ai microfoni di Milan TV: "Al Milan è mancata un po' di cattiveria nei minuti finali, perdendo concentrazione. Ieri la partita non è stata persa per quell'errore di Bonaventura. Sul gol della Juve è stato più bravo Dybala che meno bravo Romagnoli. Gli errori gravi sono stati quelli in fase offensiva, come con il Lecce".