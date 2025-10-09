Zazzaroni: “Nessuno discute Leao ma a 26 anni devi determinare con continuità”

Ivan Zazzaroni, direttore del CorSport, ha parlato così di Leao e delle grandi aspettative che ci sono sul portoghese che, nonostante abbia delle qualità che nessuno discute, sembra far fatica a trovare continuità per esprimerle a meglio. Queste le sue parole.

"Ci deve essere un momento di evoluzione da parte sua. Ha avuto l'infortunio al polpaccio però è entrato male. Io sono convinto che per allegri rappresenti una cosa in più, non sia un titolare. Non è entrato bene perchè se sbagli due gol non può essere altrimenti. È un giocatore che ha grandi qualità ma deve esprimerle con un minimo di continuità. È chiaro che tuti noi vediamo in Leao potenza, tecnica, ha tutto quello che serve, però stringi stringi... A 26 anni devi darmi qualcosa di più, un giocatore con le sue potenzialità a 26 non dico che deve determinare sempre perchè nessun giocatore determina sempre, ma devi darmi di più. Non sto discutendo la qualità di Leao ma la continuità. Fuori dal campo non mi interessa social, sfilate, però in campo mi devi dare di più. Devi perchè sei Leao, guadagni un pacco di soldi giustamente perchè tutto ormai si misura a seconda del denaro che tu percepisci, in tutti i settori".

Sul discorso del fuori ruolo: "Per me è una sciocchezza, un giocatore di quel livello non può avere un ruolo o limitato ad esterno destro o sinistro, nel 3-5-2 può giocare prima punta, seconda punta, a sostegno, non c'è nessun tipo di problema. Pulisic non è una punta, ma gioca da punta, segna da punta, cosa vuoi dirgli a Pulisic".