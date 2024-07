Zazzaroni sul Milan: "Metodo di Fonseca direttamente proporzionale ai risultati che otterrà"

La stagione del Milan prosegue in attesa dei primi colpi ufficiali di calciomercato: da Morata a Fofana, passando per la suggestione tedesca Niclas Füllkrug. In merito alla stretta attualità rossonera, dalle colonne del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni fa il punto sul prossimo campionato di Serie A e anche del Milan:

Il Milan e le vicende nel suo calciomercato: "Il Milan è alle prese col metodo Fonseca, il cui aumento della popolarità è direttamente proporzionale ai risultati che otterrà. La società ha convinto Morata, cerca un altro centravanti (ha sondato Abraham) ma non ha ancora il centrocampista e il terzino destro. Tre giorni fa, a precisa domanda su Fofana, universalmente indicato quale obiettivo dei rossoneri, il proprietario del Monaco Dmitrij Rybolovlev ha chiarito di non aver mai sentito alcun rappresentante del club. Possibile?".

Inter davanti a tutte: "L’Inter era e resta la squadra più forte e serena. Il grosso l’ha fatto con notevole anticipo (Taremi, Zielinski), il secondo portiere l’ha preso subito (Martinez) e riceverà Cabal dal Verona versando 8 milioni più 2 di bonus. Non avendo cancellato del tutto la sua natura cinese, aspetta sulla riva del fiume che si presentino altre opportunità. Nei prossimi giorni sono previsti i ritorni dei nazionali, permesso speciale per Lautaro fresco vincitore e capocannoniere della Coppa America: il contratto? Rinnovato alle condizioni del club".